Ordu'da Trafik Polisi Tuncay Ebrinç İçin Tören Düzenlendi

Ordu'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren polis memuru Tuncay Ebrinç için tören düzenlendi.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Tuncay Ebrinç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ebrinç için İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, ailesi ve yakınları ile Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Ebrinç'in cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a uğurlandı.