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Ordu'da trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti

Ordu'da trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi.

Sani Erkek idaresindeki 34 HB 5276 plakalı hafif ticari araç, Dolunay Mahallesi'nde yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı.

Kazada sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücünün eşi Gülizar Erkek, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Nursel Kızıl - Güncel

Dolunay Tragger Fatsa Ordu Güncel Haberler

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