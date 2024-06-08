Ordu'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Bilal Çetin'in kullandığı hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Kadriye Çetin ve Nursen Usta yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bilal Çetin'in kullandığı 34 JHR 62 plakalı hafif ticari araç, Sarıca Mahallesi Pennecik mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Kadriye Çetin ve Nursen Usta yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul'dan tatile memleketlerine geldikleri öğrenilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.