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Ordu'da Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ordu'da Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Vali Muammer Erol'un başkanlığında yapılan toplantıda, Mesudiye, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki tarım arazileri incelendi ve gündemdeki talepler değerlendirildi.

Ordu'da Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve uygulama yönetmeliği kapsamında her ay gerçekleştirilen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Mesut Yeşiltepe ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantı öncesinde Vali Erol, kurul üyeleri ile toplantı gündeminde yer alan Mesudiye, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki tarım arazilerini inceledi.

Kurul üyeleri, gündemde yer alan talepleri değerlendirerek karara bağladı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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