Ordu'da Taş Ocağı Şantiyesinde Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçükte, kamyon şoförü Mustafa Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi de defnedilmişti.

Ordu'da, 5 Kasım'da Fatsa- Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

İlgili kurumların personelince göçük alanında inceleme yapıldı.

Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, iş makineleri ile göçük altında kalan kamyon şoförü Mustafa Şahin'i arama çalışmalarına başlandı.

Ekiplerin çalışması sonucunda, Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Göçükte hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi 6 Kasım'da Korgan ilçesinde defnedilmişti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
