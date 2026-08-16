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Ordu'da Pat Pat Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ordu'da Pat Pat Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fındık bahçesinde 'pat pat' tarım aracının devrilmesi sonucu 53 yaşındaki Ali T. hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yemişli Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde Ali T'nin (53) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ali T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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