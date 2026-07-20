Haberler

Ordu'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 1095 sikke, 121 tarihi obje ve kaçak araç ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Ordu'da tarihi eser kaçakçılığı ve organize suçlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, tespit edilen ev, iş yeri ve araçlarda yaptıkları aramada 1095 sikke, 121 tarihi obje, gümrük kaçağı araç ve sahte sürücü belgesi ele geçirdi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Oulai transferinde tarihi bir satışa imza attı

9 milyon Euro'ya geldi, kulüp tarihinin en pahalı satışı olup gitti
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Rıza Pehlevi'ye ağır suçlama: İsrail ile İran'ı bölme planı yaptı

Arakçi'nin sürgündeki veliaht için söyledikleri öyle böyle değil

Hafsanur Sancaktutan imaj tazeledi!

Hafsanur Sancaktutan imaj tazeledi!
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın