Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Ordu Aybastı'da 2018'de boşanan çift ve yakınları sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen olaya çevredeki bazı kişilerin de dahil olmasıyla tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ordu'nun Aybastı ilçesinde 2018'de eşinden boşanan 35 yaşındaki Hamide Ö., Kurban Bayramı dolayısıyla velayeti babalarında bulunan 2 çocuğunu görmek istedi.
BOŞANAN ÇİFT İLE YAKINLARI ARASINDA KAVGA
Bu sırada Hamide Ö., askeri personel olan eski eşi Bekir Y.'nin akrabaları ile 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda karşılaştı. İki tarafın sözlü tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya Bekir Y. de dahil oldu.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
İddiaya göre Bekir Y., eski eşinin kardeşi Habibe Ö.'nün üzerine koşarak, tekme ve yumruk attı. Kısa sürede büyüyen kavgaya çevredeki bazı kişiler de dahil oldu.
O ANLAR KAMERADA
Kavgayı sokaktaki vatandaşlar ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.