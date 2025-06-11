Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga

Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Aybastı'da 2018'de boşanan çift ve yakınları sokakta tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen olaya çevredeki bazı kişilerin de dahil olmasıyla tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde 2018'de eşinden boşanan 35 yaşındaki Hamide Ö., Kurban Bayramı dolayısıyla velayeti babalarında bulunan 2 çocuğunu görmek istedi.

BOŞANAN ÇİFT İLE YAKINLARI ARASINDA KAVGA

Bu sırada Hamide Ö., askeri personel olan eski eşi Bekir Y.'nin akrabaları ile 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda karşılaştı. İki tarafın sözlü tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya Bekir Y. de dahil oldu.

Ordu'da boşanan çift sokakta kavga etti

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İddiaya göre Bekir Y., eski eşinin kardeşi Habibe Ö.'nün üzerine koşarak, tekme ve yumruk attı. Kısa sürede büyüyen kavgaya çevredeki bazı kişiler de dahil oldu.

Ordu'da boşanan çift sokakta kavga etti

O ANLAR KAMERADA

Kavgayı sokaktaki vatandaşlar ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler

Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak

Trump'ın göz diktiği ülkede ABD askeri üs kuracak
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Ezeli rakipler burada da yarıştı
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti

Gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.