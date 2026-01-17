Ordu'da 10 gün içerisinde 3 sokak köpeği 'domuz kurşunu' ile vuruldu

ORDU'da son 10 gün içerisinde 3 sokak köpeğinin 'domuz kurşunu' ile vurulmuş halde yaralı bulunduğunu ve hayvanseverlerin tedavi için kliniğe getirdiğini belirten Veteriner Hekim Taner Canbulut, "Maalesef köpeklerden 2'si öldü. Diğerinden kurşunu çıkardık ve şu anda durumu iyi" dedi.

Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde biri bugün olmak üzere son 10 gün içerisinde 'domuz kurşunu' ile vurulmuş halde yaralı bulunan 3 sokak köpeği, tedavi edilmek üzere hayvanseverler tarafından Altınordu ilçesindeki Veteriner Hekim Taner Canbulut'a ait kliniğe getirildi. Burada yapılan kontrollerde, 3 köpeğin de vücutlarının çeşitli yerlerinde 'domuz kurşunu' tespit edildi. Bu süreçte kliniğe getirilen yaralı köpeklerden 2'sinin öldüğünü ve birinin ise tedavisinin devam ettiğini belirten Canbulut, "Son günlerde sokak canlarının tüfekle vurulması durumuyla karşı karşıyayız. 10 gün önce sırt bölgesinden vurulmuş bir köpek getirildi ve müdahale etmemize rağmen kurtaramadık. Bu olaydan kısa bir süre sonra aynı şekilde vurulmuş bir köpek daha buraya getirildi. Getiren hayvanseverler, otomobil çarpması sanmış ama burada tedavi ederken onun da aynı şekilde domuz kurşunu ile vurulmuş olduğunu tespit ettik. Kurşunu çıkardık ve şu anda durumu iyi. Bugün ise domuz kurşunu ile vurulmuş başka bir köpek daha getirildi. Maalesef felç olmuş ve kurtarılma şansı yoktu. Bu nedenle uyutmak zorunda kaldık. Çok üzgünüz. Bunu yapan kişi veya kişilerin yakalanmasını istiyoruz. Bu yapılanlara 'dur' denmesi gerekiyor. Bu hepimizin insani, vicdani ve ahlaki vazifesi diye düşünüyoruz" dedi.