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Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Çağlayan (70) ve kardeşi Ali Çağlayan (67), Yiğitler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Cemal Çağlayan, kardeşine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ali Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini, oğlu Ümit Çağlayan'ın (40) ise yaralandığını belirledi. Yaralı, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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