Ordu'da hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Fatsa–Ilıca kara yolunda meydana geldi. Fikret Biçim (48) yönetimindeki 52 EK 363 plakalı hafif ticari araç ile Ali A. idaresindeki 52 K 4047 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Fikret Biçim olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Ali Biçim (71), Sıraç Biçim (14) ve Miraç Biçim (9), ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Miraç Biçim, kurtarılamadı. Yaralıların durumları ciddiyetini korurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
