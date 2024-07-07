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Ordu'da Sel Felaketi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Ordu'da yaşanan sağanak yağış sonucu Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde su baskını, heyelan ve hasar meydana geldi. Sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

ORDU'da gün içinde aralıklarla yağan sağanak yağış iki ilçede su baskını, heyelan ve hasara neden oldu. Çaybaşı ilçesinde sel sularına kapılan Hatice Kocakoç (83) hayatını kaybetti.

Ordu'da aralıklarla süren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 26 mahalleden oluşan Çaybaşı ilçesinin 15 mahallesinde sağanak, heyelan ve su taşkınlarını beraberinde getirdi. Çay Mahallesinde oturan Hatice Kocakoç, sel sularına kapılarak, sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kapsamlı arama çalışmaları sonucu kadının cansız bedenine suya kapıldığı noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ulaşıldı.

Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, "15 mahallemizde selin bıraktığı hasar hissedilecek derecede. Bir yaşlı teyzemiz sel sularına kapılıp hayatını kaybetti. Hatice Kocakoç teyzemize Allah'tan rahmet diliyorum. Kapanan ve olumsuzluk yaşanan yollarda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Sağanak yağış Ordu'nun İkizce ilçesinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin içinden geçen derenin debisi yükselirken, Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy mahallelerinde irili ufaklı heyelanlar oluştu. Heyelan nedeniyle ilçenin Şenbolluk Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Dursun Aşçı'nın iki ineği sel sularına kapılarak öldü. Sel suları nedeniyle ilçede bazı mahallelerde yollar kapandı, yoldaki araçlar ise biriken balçık ve çamura saplandı.

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, "İlçemizde 2 saat süresince yoğun yağış aldık. Heyelanlar nedeniyle birçok noktada yollar kapalı. Belediye ekiplerimiz çalışmalarını gayretle sürdürüyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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