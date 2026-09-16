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Ordu'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

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Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Taşkın Beceren (53) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Yeşilce Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beceren, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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