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Fatsa'da Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi

Fatsa'da Sağanak Yağış Yolları Göle Çevirdi
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bazı mahallelerde su birikintilerine yol açtı. Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesinin azalması trafiği yavaşlattı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçede yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçede başta Dolunay Mahallesi olmak üzere Kurtuluş ve Dumlupınar mahallelerinde yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu istikameti Dolunay Mahallesi mevkisinde oluşan su birikintileri, araç geçişlerinin yavaşlamasına neden oldu. Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin de azalmasıyla birlikte hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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