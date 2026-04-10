Ordu'da Polis Özel Harekat timi zorlu tatbikat ve eğitimlerle daima göreve hazır

Ordu'da görevli Polis Özel Harekat (PÖH) timi, terörle mücadele ve kamu düzeninin sağlanması için zorlu arazi şartlarında tatbikatlarını sürdürüyor. Gerçeğe en yakın senaryolarla yapılan eğitimler sayesinde tim, operasyonel başarı oranını artırmayı hedefliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şubesi'nde görevli tim, başta terörle mücadele olmak üzere kentin huzur ve güven ortamının devamlılığı için çaba gösteriyor.

PÖH'ler, keskin nişancılık, kaçırılma, rehine kurtarma, hassas atış, yakın muharebe ve arazi harekatı gibi birçok alanda eğitim ve tatbikat yapıyor. Tim, teknolojik imkanları da kullanarak kendilerini geliştiriyor.

Yüksek risk içeren görevlerde etkin ve hızlı müdahale kabiliyetiyle kamu düzeninin sağlanmasında kritik rol üstlenen PÖH'ler, sahip olduğu ileri eğitim seviyesi ve operasyonel tecrübesiyle her an göreve hazır olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Fiziksel ve psikolojik yeterliliği korumak ve geliştirmek amacıyla eğitimlerine aralıksız devam eden PÖH'lerin, Yoroz Kent Ormanı'ndaki tatbikatı Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Zırhlı araçlarla Altınordu ilçesine 20 kilometre mesafedeki bölgeye giden özel harekatçılar, çevre güvenliğinin alınmasının ardından kaya tırmanışı gerçekleştirdi.

Mağara içi ve cephane araması yapan PÖH'ler, tatbikatı başarıyla tamamladı.

Eğitimler, gerçeğe en yakın senaryolarla yapılıyor

PÖH'lerin tatbikatlarında gerçeğe en yakın senaryolar uygulanıyor. Eğitimlerle, personelin refleks, karar alma ve koordinasyon yeteneklerinin üst seviyede tutulması hedefleniyor.

Modern silah sistemleri ve teknolojik ekipmanların etkin kullanımı üzerine yapılan çalışmalarla da özel harekatçıların operasyonel başarı oranının artırılması amaçlanıyor.

Tim, verilen her türlü görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat elleri tetikte görev yapıyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
