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Ordu'da Otomobilde Metamfetamin Ele Geçirildi

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Ordu'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, salça kabının içerisine saklanmış 142 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K (24) ile A.D. (21), tutuklandı.

ORDU'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, salça kabının içerisine saklanmış 142 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K (24) ile A.D. (21), tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 10 Aralık'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ekipler, salça kabının içerisine saklanmış 142 gram metemfetamin ele geçirdi. Ekipler, otomobilde bulunan B.K. ile A.D.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki sorgularının ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen B.K. ve A.D., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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