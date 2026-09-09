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Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 34 FG 6437 plakalı otomobil, Samsun yönünden Giresun istikametine seyir halindeyken Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki kavşakta Dursun Biran Yılmaz'ın kullandığı 52 AGK 950 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yılmaz, olay yerindeki müdahalenin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kentte yayın yapan Ordu Boztepe TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu belirtilen Yılmaz'ın yaralandığı kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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