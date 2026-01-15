Haberler

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Ordu'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Akkuş, Aybastı ve Çatalpınar ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitim ara verildi. Ayrıca Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla buzlanma ve don riski oluştuğu belirtildi.

Akkuş ve Aybastı ilçelerinin tamamında, Çatalpınar ilçesinin ise yüksek kesimlerindeki bazı okullarda yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, eğitime tamamen ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
