Ordu'da marketlerdeki denetimler devam ediyor

Ordu'da marketlerdeki denetimler devam ediyor
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bakkal ve marketlerde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bakkal ve marketlerde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini kent genelinde aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda mahalle bakkalları ve marketlerde gerçekleştirilen kontrollerde, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için ürünlerin incelendiği aktarılan açıklamada, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi uygunluğu ve iş yerlerinin genel hijyen koşullarının titizlikle kontrol edildiği kaydedildi.

Özellikle temel gıda ürünlerinin yer aldığı raflarda yapılan incelemelerde, halk sağlığını tehdit eden yüzlerce son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Tespit edilen ürünler, zabıta ekipleri tarafından raflardan toplatılarak gerekli tutanak işlemlerinin ardından imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Kurallara aykırı şekilde satış yaptığı belirlenen işletmelere ise ilgili mevzuat kapsamında yasal işlem uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, önceliklerinin hemşehrilerinin sağlığını korumak, esnafın da kurallara uygun şekilde hizmet vermesine katkı sunmak olduğunu belirtti.

Tüm esnaftan halk sağlığını önceleyen bir hassasiyetle hareket etmelerini beklediklerine işaret eden Tepe, "Vatandaşlarımızdan da karşılaştıkları olumsuzlukları belediyemize bildirmelerini rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
