Ordu'da kış uykusuna yatamayan ayı dronla görüntülendi
Ordu'nun Aybastı ilçesinde, kış uykusuna yatamayan ayı, dronla görüntülendi. Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda çekilen görüntülerde ayının etrafta gezinerek yiyecek aradığı görülüyor.
ORDU'nun Aybastı ilçesinde, kış uykusuna yatamayan ayı, dronla görüntülendi.
Ordu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda kış uykusuna yatamayan ayı, yaylada dronla çekim yapan Murat Em'in kamerasına takıldı. Görüntülere, ayının etrafta gezinerek yiyecek aradığı, yansıdı.
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