Ordu'da kamyonet ile ışık ihlali yapan hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada C.G. (23) ve N.G. (65), yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Aybastı Kavşağı'nda meydana geldi. L.E. (42) yönetimindeki 52 AEB 55 plakalı kamyonet, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen B.G. (25) idaresindeki hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada, hafif ticari araçtaki C.G. ve N.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
