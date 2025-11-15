Ordu'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki ilçelerde karla mücadele çalışması devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün etkisini gösteren kar nedeniyle yollarda çalışma başlatıldığı belirtildi.

Özellikle Mesudiye ve Kabadüz ilçelerinin yüksek kesimlerinde karın etkili olduğu aktarılan açıklamada, ekiplerin gece boyunca yolların açık kalması için aralıksız çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, zincirsiz yola çıkan bazı araçların ulaşımda güçlük yaşadığı, ekiplerin bu noktalara da hızla müdahale ettiği vurgulandı.

Mesudiye ilçesinin Arıkmusa Mahallesi'ndeki yola, heyelan nedeniyle kayalar düştü. Kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İlçede ulaşıma kapanan bazı yayla yolları da iş makineleriyle açıldı. Yayla sakinleri yolların açılmasının ardından araçlarıyla, çobanlar ise sürüleriyle yaya olarak dönüş yoluna geçti.