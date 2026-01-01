Haberler

Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Fatsa ve Ünye'de ise sadece taşımalı eğitim yapılan okullarda da eğitim durduruldu.

Ordu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ve Ünye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Eğitime ara verilen ilçelerde görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı