Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Ordu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ve Ünye ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Eğitime ara verilen ilçelerde görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı bildirildi.