Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Fatsa ve Ünye'de ise sadece taşımalı eğitim yapılan okullarda da eğitim durduruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.
Eğitime ara verilen ilçelerde görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı bildirildi.