Ordu'da kadınlar "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde pedal çevirdi

Ordu'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar, süsledikleri bisikletlerle sahil turu yaptı. Etkinlikte kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine dikkat çekildi.

Ordu'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen kadınlar, süsledikleri bisikletleri ile sahil turu yaptı.

Ordu Barosu Kadın Hakları Komisyonunca Altınordu ilçesindeki rıhtım bölgesinde düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, balon ve kurdeleler ile süsledikleri bisikletleriyle sahil boyunca pedal çevirdi.

Komisyon Başkanı avukat Alev Canik Göncü, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun bu yıl 3'üncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Amacımız kadınların yıl boyunca verdiği mücadeleyi daha görünür kılmak. Kadınların eşitlik, özgürlük ve şiddetsiz bir yaşam için pedal çevirerek farkındalığı artırmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
