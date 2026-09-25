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Ordu'da İtfaiyecilik Haftası'nda Altınordu, Fatsa ve Ünye'de araçlar tanıtıldı

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Ordu'da İtfaiyecilik Haftası'nda Altınordu, Fatsa ve Ünye'de araçlar tanıtıldı
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Ordu'da İtfaiyecilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte araçlarla şehir turu atıldı; Altınordu, Fatsa ve Ünye'de itfaiye araç ve malzemeleri tanıtıldı. Kentte 22 istasyonda 285 personel 54 araçla hizmet veriyor, ekipler son 6 yılda 43 bin 57 olaya müdahale etti.

Ordu'da, İtfaiyecilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, araçlarla şehir turu atıldı.

Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçe merkezlerinde itfaiye araç ve malzemeleri tanıtıldı.

Etkinliklerde, ilk yardım konusundaki farkındalık eğitimleri ve itfaiye teşkilatı hakkında vatandaşlara bilgi aktarıldı.

Ordu'da 22 istasyonda 285 personel, 54 araçla hizmet veriyor. Ekipler, son 6 yılda 43 bin 57 itfaiye olayına müdahale etti.

Kaynak: AA
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