Ordu'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Altınordu ilçesindeki bir inşaatta çalışan Yaşar Çelik, 4. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Yaşar Çelik, 4. kattan yere düştü.

Çelik'in düştüğünün fark edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi.

Yaşar Çelik, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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