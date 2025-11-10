Ordu'da İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Akyazı Mahallesi'nde inşaat halindeki 3 katlı binanın son katında dış cephe boyası yapan Hasan Çelebi (60), dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar olduğu belirtilen ve ağır yaralanan Çelebi, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.