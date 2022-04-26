Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekkiraz Mahallesi Karaarmut mevkisinde, Alperen Süleyman İçpınar yönetimindeki 52 ABA 675 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yakup Kocakoç'un kullandığı 61 BF 914 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Selvet Ergün, Hasan ve Cemile Kocakoç, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü İçpınar'ın, Pelitliyatak Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yaptığı, iş arkadaşlarıyla mesai bitiminde ilçe merkezine gittiği, diğer sürücü Kocakoç'un ise Akkuş Müftülüğünde din görevlisi olduğu bildirildi.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Tekkiraz, Otomobil, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title