Ordu'da Hafif Ticari Araç Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Yaşar Özyurt'un kullandığı hafif ticari araç istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile Murat Hasan Öztürk hayatını kaybetti. Cenazeler Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Ordu'da hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaşar Özyurt (30) idaresindeki 52 ACS 493 plakalı hafif ticari araç, Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi mevkisinde istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü ile Murat Hasan Öztürk (39) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazeler, Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.