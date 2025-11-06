Ordu'da Göçük Altında Kalan İşçi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu'da, Fatsa- Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmaların sürdürüldüğü alanda inceleme yapan Vali Muammer Erol, gazetecilere, dün göçük olduğu andan itibaren çalışmaları takip ettiklerini söyledi.

Çalışmalar sonucu bir operatörün cansız bedenine ulaşıldığını belirten Erol, şu bilgileri verdi:

"Ondan sonra durum değerlendirmesi yaptık. Görüldü ki çalışma riskli, oldukça riskli. Hatta şu anda gördüklerimizle değerlendirdiğimizde, sanki akşamki çalışma ciddi riskler, hayati tehlikeler göze alınarak yapılmış çalışmaymış. Olayın sıcaklığı bu riski çok düşündürmedi bize doğrusu çünkü canlı erişme ihtimali de vardı. Ama operatörümüze canlı erişemeyince, yine yapılan taramalarda da termal kameralarda canlı emaresi olmadığı arkadaşlarımız tarafından söylenince bu riskle birlikte işi devam ettirmek. Allah korusun başka can kayıplarına ve hasara sebep olur kanaati oluştuğu için akşam bu çalışmayı durdurmuştuk."

Erol, sahadaki çalışmanın oluşturduğu risklere dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ama kamyon ve şoförü enkazın altında. Ona da erişmemiz gerekiyor. Bunu yine arkadaşlarımızın bilgisi, arazideki tespit değerlendirmesi sonucunda olabilecek en az riskle, nereden, nasıl göçüğün altından kamyona ulaşma çabası yürütülecekse arkadaşlarımız şu anda ona başladılar. İnşallah en kısa sürece kamyona ve şoföre ki şoförün büyük ihtimal kamyonun içinde olabileceğini tahmin ediyoruz. Böyle olursa erişimimizin biraz daha kolay olacağını düşünüyoruz."

Çalışmalara katılan ekiplere teşekkür eden Erol, "Canlarını dişlerine takarak, hayati bir riski de göze alarak çalışmayı yaptılar. Şu anda da öyle devam ediyor ama biz de ne kadar tedbir varsa onu da alarak çalışmayı sürdüreceğiz. En kısa zamanda kamyon şoförüne ulaşırız diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Erol, bir gazetecinin, "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı mı?" sorusu üzerine, "Cumhuriyet savcılığı başlattı. Bu adliyenin ve cumhuriyet savcımızın talimatıyla ilgili bir konu. O konu, o tarafta." dedi.

Göçük alanında, iş makineleri yardımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Komando Timi, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekiplerinin de aralarında bulunduğu 65 kişi katılıyor.