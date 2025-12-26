Haberler

Ordu'da 'Change' Araç Operasyonu: 3 Tutuklama

Güncelleme:
Ordu'da gerçekleştirilen polis operasyonunda, gümrük kaçağı araçlara sahte şasi numarası değişikliği yapan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon, teknik ve fiziki takip sonrası düzenlendi.

ORDU'da polis tarafından yapılan 'change' araç operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt içinden temin edilen, ağır hasarlı ve kullanılamaz hale gelen araçlara ait şasi numaralarının gümrük kaçağı araçlara özel yöntemlerle 'change' yapılıp, kullanıldığı tespit edildi. Ekiplerin, 'Resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 23 Aralık'ta Ünye ilçesinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
