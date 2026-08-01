Ordu'da bir evin mutfağında patlama: 5 yaralı

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde bir evin mutfağında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Mesudiye ilçesi Balıklı Mahallesi'ndeki evde yaşayan Adnan K.'nın, mutfakta yemek yapmak için tüpü açmasının ardından patlama meydana geldi. Patlama esnasında ev sahibi Adnan K. ile birlikte dairede bulunan Yakup K., Erol A., Kamil A. ve Ferda K. yüzlerinin ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

BAŞKAN KOÇYİĞİT, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Öte yandan patlamanın ardından Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Doktorlardan yaralılar hakkında bilgi alan Koçyiğit, "Yaralanan hemşehrilerimizi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hemşehrilerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı