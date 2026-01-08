Haberler

Ordu'da 81 yaşındaki adam evinin ahırında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti

Güncelleme:
Ordu'nun Ulubey ilçesinde bir kişi, evinin bitişiğindeki ahırda bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü. 20 gün önce evinden hırsızlık yapıldığı öğrenilen Akif Öztürk, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde evinin bitişiğindeki ahırda bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Akif Öztürk (81), hayatını kaybetti. Öztürk'ün 20 gün önce de evinen hırsızlık yapıldığı öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kumrulu Mahallesi'nde meydana geldi. Akif Öztürk, evinin bitişiğindeki ahırda bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi alan Öztürk, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Akif Öztürk'ün yerde hareketsiz halde yattığını gören eşi Birgül Öztürk'ün (75) çığlıkları üzerine olay yerine gelen komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinde Akif Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Akif Öztürk'e ait kamyonetin de olay yerinde bulunamadığı ve çalınmış olabileceği ileri sürüldü.

20 GÜN ÖNCE DE EVİNDEN HIRSIZLIK YAPILMIŞ

Bu arada 4 çocuk sahibi Öztürk çiftinin 20 önce evinden hırsızlık yapıldığı ve bir miktar paranın çalındığı iddia edildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
