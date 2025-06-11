Ordu'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Kabataş ilçesinde, bir tartışma sonrası S.P. tarafından bıçaklanan Mesut A. hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından bıçaklanan kişi öldü.

Yakacık Mahallesi'nde sokakta karşılaşan S.P. ile Mesut A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.P., bıçakla Mesut A'yı karnı ve göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Mesut A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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