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Ordu'da Başında Boş Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Nuh Ç. Hastaneye Kaldırıldı

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Ordu'nun Korgan ilçesinde yürüyüş yapan Nuh Ç., başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan anlar, köpeklerin ısırdığı Nuh Ç.'nin yardım çağrısını ve sonrasında hastaneye gidişini kaydetti.

ORDU'da Nuh Ç. (55) sokakta yürüdüğü esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Korgan ilçesi Merkez Mahalle Dip Sokak'ta meydana geldi. Nuh Ç. isimli bir kişi yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sokak üzerinde bulunan 4 köpekten 3'ü Nuh Ç.'nin üzerine yürümeye başladı. Köpeklerden ikisi saldırıp ısırdı. Köpeklerle bir süre mücadele eden Nuh Ç., bağırarak çevredekilerden de yardım istedi. Sokak köpeklerinin kol ve bacak kısmından yakaladığı Nuh Ç. yere düştü. Mahalle sakinlerinin yüksek sesle bağırması üzerine ürken köpekler kaçtı.

Köpeklerin saldırısından sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirtilen Nuh Ç.'nin ayakta tedavisinden sonra taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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