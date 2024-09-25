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Motosikletten Jandarma Astsubayına Çarpıp Şehit Etti: Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Motosikletten Jandarma Astsubayına Çarpıp Şehit Etti: Sürücü Adliyeye Sevk Edildi
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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayarak Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit eden sürücü Adem T., adliyeye sevk edildi. Adem T.'nin aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı 22 idari para cezasının bulunduğu öğrenildi. Olayda Adem T. de yaralanmış ve tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarparak şehit eden sürücü Adem T. (27), adliyeye sevk edildi. Adem T.'nin aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı plakasına yazılmış 22 idari para cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nda görevli ekipler, 18 Eylül'de saat 10.30 sıralarında Adem T. yönetimindeki 07 GU 227 plakalı motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem T., kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Astsubay Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem T. yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla 2 yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Astsubay Çangır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatırken, tedavisi tamamlanan Adem T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası Adem T., bugün adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Adem T.'nin uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı da plakasına yazılmış 22 idari para cezasının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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