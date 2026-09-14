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Ordu’da arazi kavgasında kardeşini öldürdü, yeğenini yaraladı

Ordu’da arazi kavgasında kardeşini öldürdü, yeğenini yaraladı
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ORDU’nun Ünye ilçesinde Ali Çağlayan (67), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Cemal Ç. (70) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

ORDU'nun Ünye ilçesinde Ali Çağlayan (67), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi Cemal Ç. (70) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kurşunların hedefi olan Ali Çağlayan'ın oğlu Ümit Çağlayan (40) ise yaralandı.

Olay, Ünye ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Ç., iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşi Ali Çağlayan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemal Çağlayan, tabancayla kardeşi Ali Çağlayan'a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ali Çağlayan ile oğlu Ümit Çağlayan, yaralanarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Çağlayan'ın öldüğü belirlendi. Yaralı Ümit Çağlayan ise ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemal Ç.'yi yakalayarak gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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