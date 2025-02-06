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Ordu'da Arama ve Kurtarma Ekiplerine Aşama Armaları Teslim Edildi

Ordu'da Arama ve Kurtarma Ekiplerine Aşama Armaları Teslim Edildi
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AFAD akreditasyon sistemi kapsamında Ordu'da arama ve kurtarma ekiplerine armaları teslim edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal, depremlerde ölenleri andı ve Ordu'dan bölgeye gönderilen personel sayısını açıkladı.

Ordu'da, AFAD akreditasyon sistemi kapsamında akredite olan arama ve kurtarma ekiplerine armaları teslim edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal, Valilik Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Depremin ardından yurttan ve dünyadan binlerce ekibin deprem bölgesinde başlatılan çalışmalara katıldığını anımsatan Ünal, Ordu'dan deprem bölgesinde görev yapmak üzere 3 bin 299 personel, 300 araç ve 242 iş makinesinin görevlendirildiğini, kente gelen 10 bin 42 depremzedenin KYK ve MEB yurtlarına, kamu misafirhanelerine, otellere ve apartlara yerleştirildiğini anlattı.

Ünal, afetlere hazırlıklı olmanın hayat kurtardığını, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ederek afet farkındalığını toplumun her kesimine yayılacağını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Yesevi Hareketi Derneği arama ve kurtarma ekiplerinin, AFAD akreditasyon sistemi kapsamında gerekli eğitimleri başarıyla tamamladığını, afet ve acil durumlara müdahale konusunda yetkinliklerini kanıtladığını belirten Ünal, kentteki diğer sivil toplum kuruluşlarının da akreditasyon sistemine dahil olmak için başvurularını yaptığını ve bu süreci tamamlayarak akredite ekiplerine dahil olmalarını beklediklerini kaydetti.

Arama ve kurtarma ekiplerine armalarının verildiği programa, Vali Muammer Erol, İl Müftüsü İsmail Çiçek, PTT Başmüdürü Şinasi Duman ve İl Ticaret Müdürü Şenel Çakır da katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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