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Ordu'da ağır araç denetimi: 11 araç cezalandırıldı

Ordu'da ağır araç denetimi: 11 araç cezalandırıldı
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Ordu'da zabıta ekipleri, ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerini artırdı. Hafriyat kamyonu, mıcır yüklü araç ve beton mikserlerinin kontrol edildiği uygulamalarda, kuralları ihlal eden ve çevreyi kirleten 11 araç hakkında cezai işlem uygulandı.

Ordu'da zabıta ekiplerince, ağır tonajlı araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, trafik güvenliği ve çevre düzenini korumak amacıyla ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

İlçelerde gerçekleştirilen uygulamalarda hafriyat kamyonları, mıcır yüklü araçlar ve beton mikserleri denetlendi.

Denetimlerde, şehir merkezine girişin yasak olduğu saatlerde kuralları ihlal eden ağır tonajlı araçlar tespit edilerek, gerekli idari işlemler uygulandı.

Brandasız yük taşıyarak çevreyi kirleten ve trafikte tehlike oluşturan araçlar da belirlendi.

Yapılan kontroller sonucunda, kurallara uymadığı belirlenen 11 ağır tonajlı araç hakkında cezai işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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