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Ulubey'de Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Ulubey ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şinasi Şentürk yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Eymür Mahallesi mevkisinde ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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