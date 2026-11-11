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Ordu'da 72 cemevini temsil edenlerle birlik ve kardeşlik toplantısı yapıldı

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Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Milli Birlik ve Kardeşlik' temalı toplantıda cemevleri ve Alevi derneklerinin talepleri görüşüldü. Toplantıya Vali Muammer Erol, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ve 72 cemevini temsil edenler katıldı.

Ordu'da, "Milli Birlik ve Kardeşlik" temalı toplantı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki toplantıya, Vali Muammer Erol, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Cemevi Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Çelebi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile kentteki cemevlerinin ve Alevi derneklerinin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, bölgedeki cemevlerinin ve Alevi derneklerinin talepleri görüşüldü.

Ordu'da güzel bir birlik ve beraberlik olduğunu belirten Ersin, "72 tane cemevimizi temsil edenlerle dertlenmek ve hemhal olmak için bugün buradayız. Eksiklerimiz varsa onları telafi etmek, yanlışımız varsa düzeltmek, boşluklarımız varsa doldurmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Muammer Erol da Ordu'nun yaşanabilir bir şehir olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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