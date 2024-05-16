Ordu'da 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir apartmanın 11. katında yaşayan 4 yaşındaki Arya Sener, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İlçenin Dolunay Mahallesi'ndeki bir apartmanın 11. katında ailesiyle yaşayan Arya Sener, balkondan zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.