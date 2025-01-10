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Ordu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı

Ordu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı
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Ordu'da düzenlenen programda, Vali Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilerin kamu hizmetindeki önemini vurguladı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ordu'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Muammer Erol, Ordu Valiliği yerleşkesindeki sosyal tesislerde organize edilen programda, Gazeteciler Gününü kutladı.

Basın mensuplarının da kamu hizmeti yaptığını belirten Erol, "Gazetecilerin gördüğü kamu hizmeti de temel bir hak ve hürriyetin hayata geçirilmesinde olmazsa olmaz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "Kıymetli basın mensuplarımızla önümüzdeki dönemde de Ordu'nun gücüne yakışır bir il izlenimini, etkisini, gücünü yakında göstereceğiz." diye konuştu.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince ortaklaşa düzenlenen programda, gazeteciler yerel basının sorun ve taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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