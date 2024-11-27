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Ordu'da 1. Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

Ordu'da 1. Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen 1. Geleneksel Sünnet Şöleni, çocuklara yönelik etkinliklerle gerçekleşti. Programa katılan Vali Muammer Erol, sünnet ettirilen çocuklarla birlikte oyun oynayıp pasta kesti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 1. Geleneksel Sünnet Şöleni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Ordu Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünce, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı'nda şölen organize edildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, "Bütün çocukların sahibi bu ülkenin devletidir. Anne babalar çocuklarına sahip olabilirler ama devletin kucağında şefkat görmesi, itibar görmesi ve iyi eğitim alması lazım. Devletin büyüklüğü zaten orada var." ifadesini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunca orta oyun ve Karagöz-Hacivat gösterisi de sunulan şölene katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verildi.

Vali Muammer Erol'un katıldığı programda, sünnet ettirilen 17 çocuk çeşitli oyunlar oynadı ve pasta kesti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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