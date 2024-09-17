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Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, toplantıda Millet Bahçesi ihalesinin yıl başına kadar yapılacağını ve otopark sorununun çözüleceğini duyurdu. Ayrıca, Ordu-Giresun Havalimanı'nın bakım çalışmaları hakkında da bilgilendirme yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin, eylül ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığında Meclis Salonunda düzenlendi.

Güler, 19 Eylül Stadyumu alanına yapılacak olan Millet Bahçesi'nin ihalesinin yıl başına kadar yapılacağını belirtti.

İnşallah Ordu'nun otopark sorununun büyük oranda çözüleceğini vurgulayan Güler, "Aynı zamanda sığınak olarak kullanılmasıyla da güzel bir alan olacak. Ankara'da güzel çalışmalar yaptık. Bunun müjdesini vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir süreliğine uçuşlara kapanan Ordu- Giresun Havalimanı ile ilgili değerlendirmede bulunan Güler, "Havalimanın bakımını yapacak olan müteahhitti ile görüştük. Kolaylık sağlayacaklar ve süreyi kısaltacağız. Bu sayede mağduriyet de azalmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

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