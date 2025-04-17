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Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, Vefatının 58. Yıl Dönümünde Anıldı

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Hukukçu ve siyaset adamı Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, memleketi Samsun'da anma töreni ile vefatının 58. yıl dönümünde yad edildi. Anma programında Başgil'in hayatı ve yaptıkları hakkında sunumlar yapıldı.

Hukukçu ve siyaset adamı Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuad Başgil, vefatının 58. yıl dönümünde memleketi Samsun'da anıldı.

Başgil için adını taşıyan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi'nde anma programı düzenlendi.

Programda, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, Başgil'in hayatı hakkında bilgi verdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre Ateş de Başgil'in yaptığı araştırmalar ve yaşadığı dönem hakkında sunum yaptı.

Anma programına CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, CHP Çarşamba İlçe Başkanı Temel Baş ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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