Ördek Avında Babası Tarafından Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

KARS'ın Selim ilçesinde ördek avında babası M.K.'nin (53) elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu Muhammet Ali K. (16) yaralandı. Muhammet Ali K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün Selim ilçesi kırsalında meydana geldi. Ördek avında M.K.'nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmalar, yanındaki oğlu Muhammet Ali K.'ye isabet etti. Muhammet Ali K., göğsünden ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Muhammet Ali K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet Ali K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesi Yusuf Ziyabey Mahallesi'nde yaşayan ailenin yıllar önce Artvin'in Kemalpaşa ilçesine yerleştiği ve Muhammet Ali K.'nin burada toprağa verileceği öğrenildi.