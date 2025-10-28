Haberler

Ördek Avında Babası Tarafından Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Ördek Avında Babası Tarafından Vurulan Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KARS'ın Selim ilçesinde ördek avında babasının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 16 yaşındaki Muhammet Ali K. ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin cenazesi Artvin'in Kemalpaşa ilçesine defnedilecek.

KARS'ın Selim ilçesinde ördek avında babası M.K.'nin (53) elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu Muhammet Ali K. (16) yaralandı. Muhammet Ali K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün Selim ilçesi kırsalında meydana geldi. Ördek avında M.K.'nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmalar, yanındaki oğlu Muhammet Ali K.'ye isabet etti. Muhammet Ali K., göğsünden ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Muhammet Ali K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet Ali K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesi Yusuf Ziyabey Mahallesi'nde yaşayan ailenin yıllar önce Artvin'in Kemalpaşa ilçesine yerleştiği ve Muhammet Ali K.'nin burada toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan, dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.