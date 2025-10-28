Ördek Avında Babası Tarafından Vurulan Genç Hayatını Kaybetti
KARS'ın Selim ilçesinde ördek avında babasının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 16 yaşındaki Muhammet Ali K. ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin cenazesi Artvin'in Kemalpaşa ilçesine defnedilecek.
Olay, önceki gün Selim ilçesi kırsalında meydana geldi. Ördek avında M.K.'nin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmalar, yanındaki oğlu Muhammet Ali K.'ye isabet etti. Muhammet Ali K., göğsünden ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Muhammet Ali K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet Ali K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Erzurum'un Oltu ilçesi Yusuf Ziyabey Mahallesi'nde yaşayan ailenin yıllar önce Artvin'in Kemalpaşa ilçesine yerleştiği ve Muhammet Ali K.'nin burada toprağa verileceği öğrenildi.