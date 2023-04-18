Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı! Mehmetçik teröristlerin kalesi Çemçö'ye böyle girdi
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Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin sözde kale olarak gördüğü, "girilemez" diye nitelendirdiği Çemçö adı verilen mağaraya girdi. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyon anı kameralara anbean yansıdı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine düzenlediği eş zamanlı saldırıların ardından Türki Silah Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde Çemçö adı verilen teröristlerin "girilemez" dediği mağaraya girdi.
OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Teröristlerin sözde kale olarak gördüğü mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, operasyonun görüntüleri de Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
"İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
MSB'nin paylaşımında "Sessizce inlerindeyiz! İşte Kahraman Komandolarımızın çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiği, teröristlerin "girilemez" zannettiği Çemçö Mağarası'na baskın görüntüleri! İnlerine girmeye devam edeceğiz!" denildi.
Mağarada ele geçirilenler şöyle:
- 1 adet Doçka uçaksavar silahı,
- 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
- 1 adet bombaatar,
- 1 adet RPG-7 roketatar,
- 1 adet kanas silahı,
- 3 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,
- 4 adet AK-47 piyade tüfeği,
- 1 adet el bombası,
- 450 adet M-16 mühimmatı,
- 900 adet AK-47 mühimmatı,
- 75 adet Doçka uçaksavar silahı,
- 4 adet RPG-7 mühimmatı,
- 3 adet sabit yer telsizi,
- 1 adet Yaesu el telsizi,
- 3 adet kayıt cihazı,
- 1 adet kayıt cihazı komuta konsolu,
- 3 adet UPS güç kaynağı,
- 10 adet hikvision kamera,
- 5 adet hassas kulaklık,
- 4 adet kafa feneri,
- 3 adet monitör,
- 6 adet akü,
- 2 adet batarya şarj bloğu,
- 3 adet jeneratör,
- 6 adet oksijen tüpü,
- 7 adet gaz maskesi,
- 2 adet el arabası,
- Muhtelif miktarda tıbbi malzeme ve ilaç,
- 6 adet termal kıyafet,
- 3 adet termal şemsiye,
- Muhtelif miktarda kıyafet/giysi,
- 20 çuval erzak (un, şeker,makarna, bulgur, fasulye, çay)
- 15 jelikan benzin/mazot
- Örgütsel doküman.