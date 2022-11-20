Operasyondan ilk görüntüler! Terör örgütü hedefleri böyle vuruldu
Güncel Haberler
TSK tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine başlatılan hava harekatından ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Paylaşıma düşülen notta, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü YPG/ Pkk hedeflerine yönelik hava harekatı başlatıldı.
MSB, TERÖR HEDEFLERİNİN VURULDUĞU ANLARI PAYLAŞTI
Operasyondan ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Terör yuvalarının vurulduğu anların yer aldığı görüntüler için "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadeleri kullanıldı.