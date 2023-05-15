Onursal Adıgüzel: 'Kamuoyunda Oluşan Olumsuz Kanaat Nedeniyle, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun Seçim Sürecine Zarar Vermemek Adına 2018 Yılından Bu...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Adıgüzel, Twitter hesabında; “Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Adıgüzel, Twitter hesabında; "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" açıklamasını yaptı.

Onursal Adıgüzel, bu akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Adıgüzel, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" notuyla istifa dilekçesini paylaştı. Adıgüzel'in istifa dilekçesi şöyle:

"13. Cumhurbaşkanı adayımız ve birlikte yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 20187 yılından bu yana sürdürmekte olduğum, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevimden, kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen ayrılıyorum" notuyla istifa dilekçesini paylaştı.